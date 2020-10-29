Тюменские студенты требуют перевода на дистанционное обучение

Студенты Тюменского индустриального университета боятся заразиться коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Студенты Тюменского индустриального университета создали петицию с требованием перевести обучение в дистанционный формат. Документ доступен на сайте change.org.

«Статистика [по коронавирусу] удручает, однако не все университеты ввели серьезные меры по предотвращению заражений. В Тюменском индустриальном университете такие меры не приняты. При входе измеряют температуру, вместо нормальной у студентов бывает и 34, и даже 32 [градуса по Цельсию]. Только недавно появились люди, которые следят за тем, носят ли маски. Множество групп находятся на карантине, но остальные студенты все равно ходят на пары. Преподаватели болеют», — говорится в петиции обучающихся. Подписали ее уже более 400 человек.

В комментариях автора петиции поддерживают. «В моей группе два человека заболели COVID-19. Группу отправили на дистанционное обучение. Одну из групп, которая сидела с нами на лекциях и непосредственно контактировала, оставили учиться», — пишет Вячеслав П.

В Тюменском индустриальном университете URA.RU рассказали, что причин для всеобщего дистанта нет. «Уровень заболеваемости COVID-19 среди студентов-очников составляет 0,34%, среди преподавателей — 0,45%. На сегодня на обучение с применением дистанционных технологий и электронного обучения переведены около 10% групп обучающихся (в т. ч. филиалов). Эти цифры не дают оснований переводить вуз на удаленный формат работы. Ситуация в ТИУ находится на контроле у руководства и Роспотребнадзора», — говорится в ответе на запрос агентства.