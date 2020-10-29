Таксопарки Екатеринбурга начнут устанавливать защитные экраны в автомобилях 30 октября. При этом с 6 ноября таксистам грозят реальные штрафы за отсутствие перегородок. Об этом заявил областной министр транспорта Василий Старков.
«Времени на подготовку мало, это продиктовано ситуацией с коронавирусной инфекцией. Мы готовы перейти от предупреждения, наставления, к самым существенным мерам. Штрафы тут существенные, мы бы не хотели переходить к этим экстренным мерам. Мы договорились, что встретимся еще раз 6 ноября. Посмотрим, как будет выполняться указ, кто не прислушался», — уточнил министр. По словам Старкова, для юрлиц наказание будет начинаться от 50 тысяч рублей.
При этом представители таксопарков рассчитывают, что власти и ГИБДД дадут перевозчикам время подготовить автопарк. «Мы надеемся, что сотрудники министерства транспорта и сотрудники ГИБДД дадут какое-то время на установку экранов. Пленка, конечно, хорошо, но хотелось бы, чтобы эти экраны не только теоретически, но и практически, защищали», — отметил глава «Регион Транспорт» Тимур Худорожков.
По указу губернатора таксисты обязаны установить защитные перегородки для сдерживания распространения коронавируса. Документ был опубликован 28 октября. Утром 30 октября таксисты устроили митинг у администрации Екатеринбурга из-за того, что их обязали поставить защитные экраны. Старков после этого вышел к протестующим.
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