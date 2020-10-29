Таксисты недовольны новыми требованиями администрации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Требование администрации Свердловской области установить в машинах такси защитные экраны рискует перерасти в масштабное противостояние водителей с региональными властями. Так как новой инициативой остались недовольны порядка 50 тысяч таксистов, ежедневно выезжающих на улицы Екатеринбурга. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился председатель Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук.

«Сейчас речь идет о создании инициативной группы, которая уже будет вести переговоры с администрацией губернатора и с минтрансом по поводу новых требований. Потому что никто не понимает, что вообще с этим делать, как жить дальше. В том числе агрегаторы и крупные такси не понимают, где брать эти перегородки и стоит ли их вообще покупать. Потому что это серьезные вложения денег. То ли они должны быть капитальные из оргстекла, то ли из полиэтилена. Это все создает лишние неудобства и непонимание. Потому что рынок такси требует ясности от властей — сейчас они захотели перегородки, завтра они захотят скафандры, или костюмы химзащиты. Непонятны правила игры», — рассказал Форманчук. Автоюрист добавил, что уже появились первые обращения от таксистов, которых останавливают сотрудники ДПС за отсутствие данных экранов.

К семи утра к мэрии Екатеринбурга подъехало более 20 автомобилей такси Личная страница Кирилла Форманчука Facebook

По словам автоюриста, ежедневно в Екатеринбурге на линии работают порядка 50 тысяч таксистов. И они недовольны тем, что принимаемые ограничительные меры с ними никто не обсудил и не дал время к ним подготовиться. Кроме того, Форманчук уверен, что данные меры являются избыточными и направлены на закрытие перевозок, так как водители такси и пассажиры и так обязаны носить маски.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, он запретил работу заведений общепита с 23:00 до 6:00, а также обязал таксистов установить в свои автомобили защитные экраны, отделяющие пассажира от водителя.