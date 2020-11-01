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Губернатор ЯНАО урезает врачам коронавирусные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, медицинская маска, врач, больница, коронавирус
Медработникам Ямала начнут платить только половину от прежних премий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медицинским работникам ЯНАО, ведущим борьбу с коронавирусом, урежут региональные выплаты в два раза. Такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов. В ближайшее время он должен подписать постановление, копия проекта которого есть в распоряжении URA.RU.

Подготовленный правительством ЯНАО документ вносит изменения в порядок установления выплат, принятый в апреле. Тогда Артюхов распорядился выдавать ямальским медикам премии от 20 до 70 тысяч рублей за борьбу с COVID-19. Согласно новому решению губернатора, эти выплаты сократятся ровно в два раза. Врачи начнут получать по 35 тысяч рублей, медсестры — по 25 тысяч, младший персонал — по 15 тысяч, другие работники, например, водители скорой помощи и уборщицы — по 10 тысяч.

Такой размер выплат будет установлен до конца карантина. «Настоящее постановление распространяется на отношения, возникшие с 30 сентября и действует до отмены режима повышенной готовности», — говорится в тексте проекта постановления.

Врачи ЯНАО, ведущие борьбу с коронавирусом, начали получать дополнительные региональные выплаты в апреле. Изначально они были рассчитаны до августа, но из-за затянувшейся пандемии губернатор Артюхов продлевал их на каждый последующий месяц.

В больницах ЯНАО неоднократно случались скандалы, связанные с выплатами по коронавирусу. В июле почти сотню ямальских медиков оставили без региональных премий на сумму 2 млн рублей. В дело пришлось вмешаться окружной прокуратуре.

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