Россиян предупредили о проблемах со здоровьем из-за покупной воды

Некачественная вода может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Если не обеззараживать должным образом кран у кулера и тару, в которой привозят воду, у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. И это не считая того, что сама по себе вода не всегда соответствует маркировке по содержанию микроэлементов. Об этом журналистам рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева

«Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека», — рассказала Саратцева в беседе с агентством «Прайм», добавив, что проблемы могут возникнуть с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, по словам эксперта, сейчас организация занимается исследованием упакованной питьевой воды, в том числе той, которая предназначена для установки в кулерах. Речь идет о проверке показателей химической безопасности, достоверности информации на маркировке, а также на наличие патогенных организмов.