30 октября 2020

Россиян предупредили о проблемах со здоровьем из-за покупной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Греция. Крит., стакан, вода
Некачественная вода может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Если не обеззараживать должным образом кран у кулера и тару, в которой привозят воду, у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. И это не считая того, что сама по себе вода не всегда соответствует маркировке по содержанию микроэлементов. Об этом журналистам рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева

«Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека», — рассказала Саратцева в беседе с агентством «Прайм», добавив, что проблемы могут возникнуть с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, по словам эксперта, сейчас организация занимается исследованием упакованной питьевой воды, в том числе той, которая предназначена для установки в кулерах. Речь идет о проверке показателей химической безопасности, достоверности информации на маркировке, а также на наличие патогенных организмов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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