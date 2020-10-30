На несогласованную акцию в Хабаровске пришло около 300 человек

Несогласованная акция перед зданием правительства в Хабаровске собрала около 300 человек. На центральной площади горожане выступали в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Несмотря на хорошую погоду, на митинг на площади Ленина в Хабаровске собралось едва ли 300 человек», — указано на сайте мэрии. В горадминистрации напомнили, что в регионе сохраняются профилактические меры, связанные с распространением COVID-19.
С начала июня в Хабаровском крае проходят несанкционированные протесты. Они начались после ареста на тот момент действующего главы региона Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. Также прокуратура считает, что обвиняемый использует протесты, чтобы оказать давление на суд, передает «
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