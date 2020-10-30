30 октября 2020

На несогласованную акцию в Хабаровске пришло около 300 человек

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Митинги в защиту Сергея Фургала в Хабаровске проходят с июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Несогласованная акция перед зданием правительства в Хабаровске собрала около 300 человек. На центральной площади горожане выступали в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Несмотря на хорошую погоду, на митинг на площади Ленина в Хабаровске собралось едва ли 300 человек», — указано на сайте мэрии. В горадминистрации напомнили, что в регионе сохраняются профилактические меры, связанные с распространением COVID-19.

С начала июня в Хабаровском крае проходят несанкционированные протесты. Они начались после ареста на тот момент действующего главы региона Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. Также прокуратура считает, что обвиняемый использует протесты, чтобы оказать давление на суд, передает «Царьград». За месяцы митингов в Хабаровске было пресечено 353 административных правонарушения, выписано штрафов на сумму около 2,5 млн рублей, 53 — административных ареста, 37 — обязательных работ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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