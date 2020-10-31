С начала ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил. Многие из них коснутся водителей и семей с детьми. URA.RU собрало самые важные изменения.
Изменения для водителей с 1 ноября
Автовладельцы во всех регионах России смогут оформлять ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО» без сотрудников ГИБДД. Раньше это было возможно делать только в Москве, Санкт-Петербурге, в Подмосковье, Ленинградской области и Республике Татарстан. Главные условия: оба водителя должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО»;
Паспорта транспортных средств будут оформлять только в электронном виде. При этом бумажный документ останется действительным, пока собственник автомобиля сам не решит его заменить;
Маркировка шин станет обязательной для производителей и импортеров. В систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота, сообщается на сайте Госдумы РФ.
Выплаты на детей, льготы на ЖКХ и ипотеку
С 1 ноября для оформления выплат на детей с 3 до 7 лет родителям будет необязательно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Эту информацию госорганы найдут сами через систему межведомственного электронного взаимодействия;
Правительство РФ продлило беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям до 1 марта 2021. Упрощенное получение выплат продлевается с 1 апреля, это связано с необходимостью ограничить социальные контакты в период коронавируса. Норма начнет действовать с 7 ноября;
Также с 7 ноября в стране будет можно снизить плату за коммунальные услуги, если их предоставляли некачественно или с непозволительными перерывами. Расходы, понесенные ресурсоснабжающими организациями, придется компенсировать управляющим компаниям;
Изменения в бизнесе
С 1 ноября в России появится особый режим для предпринимателей — «регуляторные песочницы». За счет особых условий «песочниц» компании могут тестировать новые продукты и услуги без риска нарушить действующее законодательство, — в частности, товары в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения и строительства. Если тестирование прошло успешно, то компания сможет выходить с ними на рынок.
Торговые агрегаторы с выручкой более 40 млн рублей за 2019 год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир». В дальнейшем власти хотят снизить порог выручки: с марта 2021 году — до 30 млн рублей, с июля 2021 года — до 20 млн рублей.