Автомобили из салонов раскупили, что вызвало повышенный спрос на вторичный рынок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Выбор автомобиля в условиях дефицита на вторичном рынке должен включить в себя проверку технических и юридических составляющих. В беседе с URA.RU автоэксперты рассказали, на что стоит обратить внимание, обращаться ли за помощью и стоит ли вообще покупать или продавать автомобиль в кризис.

Для безопасной покупки автомобиля эксперты советуют обратить внимание на следующее:

Проверять автомобиль по VIN-номеру в базе ГИБДД нужно при любой сделке. Такой запрос можно сделать на сайте ведомства. «Узнать, нет ли на нем ограничений каких-то», — отмечает важность этого шага глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

в базе ГИБДД нужно при любой сделке. Такой запрос можно сделать на сайте ведомства. «Узнать, нет ли на нем ограничений каких-то», — отмечает важность этого шага глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. Проверять автомобиль через Федеральную нотариальную палату необходимо, чтобы узнать не внесен ли автомобиль в список заложенного имущества. «Если человек купит подержанный автомобиль, который находится в залоге, а залогодатель не будет платить по каким-то обязательствам, то этот автомобиль у человека рано или поздно заберут», — поясняет Едрышов.

необходимо, чтобы узнать не внесен ли автомобиль в список заложенного имущества. «Если человек купит подержанный автомобиль, который находится в залоге, а залогодатель не будет платить по каким-то обязательствам, то этот автомобиль у человека рано или поздно заберут», — поясняет Едрышов. « Обратиться к человеку или в фирму , которая профессионально занимается подбором автомобиля», — советует председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. Специалист сможет подобрать машину по параметрам и помочь проверить ее по базам. Это особенно важно сейчас, когда, по утверждению Форманчука, сайт ГИБДД плохо работает порядка двух месяцев. «Этот человек может аргументированно заторговать кого-то и в почти 100% случаев отбить эти деньги за счет скидки и так далее», — считает Форманчук.

, которая профессионально занимается подбором автомобиля», — советует председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. Специалист сможет подобрать машину по параметрам и помочь проверить ее по базам. Это особенно важно сейчас, когда, по утверждению Форманчука, сайт ГИБДД плохо работает порядка двух месяцев. «Этот человек может аргументированно заторговать кого-то и в почти 100% случаев отбить эти деньги за счет скидки и так далее», — считает Форманчук. Проверить техническое состояние автомобиля поможет специалист. Некоторые люди переживают за то, что такие люди связаны с перекупщиками. Форманчук предлагает при таких переживаниях подбирать автомобиль самому и звать специалиста уже на сам осмотр.

Сейчас наблюдается острый дефицит как на вторичном рынке автомобилей, так и на салонные экземпляры, рассказывают автоэксперты. В период карантина заводы не выпускали продукцию, из-за чего люди до сих пор не могут купить новый автомобиль. Все они переключились на вторичный рынок и скупили его, добавили собеседники URA.RU. Такая ситуация поднимает стоимость автомобилей: кому-то удается продать машину дороже, чем он ее когда-то покупал. Однако специалисты советуют покупать автомобиль, если на это сейчас есть деньги и желание, потому что в будущем, по их прогнозам, машины будут только дорожать.