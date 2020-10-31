Православный олигарх обозначил свои политические амбиции

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Интервью с Константином Малофеевым. Москва, малофеев константин
Константин Малофеев поможет добровольцам Донбасса пройти в Гсодуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миллиардер Константин Малофеев не исключил финансовой поддержки членов Союза добровольцев Донбасса (СДД), которые будут бороться за мандаты депутатов Госдумы от партии «Родина» в 2021 году. Об этом бизнесмен заявил на съезде СДД, передает с места событий корреспондент URA.RU. На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве добровольцев с политобъединением.

«Я давно поддерживаю добровольцев Донбасса. Но это вопрос нашего внутреннего обсуждения», — ответил Малофеев на вопрос журналиста, в какую сумму он оценивает поддержку на выборах. Глава СДД, экс-премьер ДНР, Александр Бородай заявил, что кандидатуры кандидатов в депутаты от СДД пока не определены — в том числе, он сам еще не решил, пойдет ли на выборы.

«Малофеев безусловно таким образом идет в политику. Вопрос только в том, идет он в политику, чтобы победить или он идет, чтобы себя защитить. Об этом может знать только сам бизнесмен или налоговая служба», — прокомментировал выступление олигарха политолог Дмитрий Журавлев.

Ранее агентство писало, что Малофеев намерен финансировать «Родину» на выборах 2021 года, а региональную поддержку партии окажут отделения православно-монархического общества «Двуглавый орел», созданного бизнесменом. «Эта информация не соответствует действительности», — заявил миллиардер корреспонденту URA.RU. Олигарх также исключил свое участие в выборах в качестве кандидата в депутаты.

Перед съездом широко анонсировалось участие в нем экс-советника президента РФ Владислава Суркова, но он не прибыл на мероприятие. Организаторы объяснили отсутствие Суркова ажиотажем в СМИ, которые заявляли о его возвращении в политику. «Любое слово, сказанное Сурковым, до сих пор воспринимается как позиция государства. Думаю, поэтому он отказался от публичного выступления», — предположил Журавлев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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