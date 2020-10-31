В России 60 млн человек хотят освободить от оплаты коммуналки. Кому ждать новых льгот

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Разное. Курган, почтовый ящик, квитанция оплаты жкх
Садоводов и огородников в России могут освободить от платы за ЖКХ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Садоводов и огородников в России могут обеспечить водой, электроэнергией и газом за счет бюджета страны. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России».

«Согласно документу, садоводов и огородников должны будут за счет бюджетных средств снабжать тепловой и электроэнергией, водой, газом, водоотведением и топливом», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект. Закон касается 60 миллионов россиян. В «Справедливой России» считают, что люди, занимающиеся натуральным хозяйством, помогут развитию экономики РФ.

По словам депутатов, именно такие люди являются крупнейшими производителями картофеля, ягод и овощей. Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство предусматривает помощь огородникам и садоводам. По их словам, эту помощь нужно сделать обязательной.

Экономист Константин Селянин рассказал URA.RU, что предложенный законопроект несправедлив. «Получается, что и небольшой садовый участок, и какой-нибудь дворец на 200 квадратных метров будут освобождены от коммунальный платежей», — рассказал он. Экономист подчеркнул, что такая мера поддержки необходима бедным гражданам. «Наилучший путь — адресная поддержка малоимущих», — уверен Селянин.

Ранее «Общероссийский народный фронт» выступил с предложением избавить малоимущих в РФ платы за коммунальные услуги, передает «Национальная служба новостей». Предполагается, что нововведение коснется тех, кто получает в месяц меньше прожиточного минимума.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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