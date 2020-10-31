Автор песни «Рюмка водки на столе» заболел коронавирусом

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Евгений Григорьев подчеркнул, что из-за заражения отменил студийные записи и концерты Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Певец и композитор из Кургана Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», заразился коронавирусом. Пост об этом он выложил в своем instagram-аккаунте.

«Вот и меня настиг COVID-19», — написал Григорьев. Он выложил фото из больничной палаты, тест на коронавирус и заключение врача о болезни. Певец подчеркнул, что из-за заражения отменены встречи, интервью, студийные записи и концерты.

Григорьев извинился перед жителями Челябинска и Екатеринбурга, где из-за болезни пришлось перенести концерты, которые должны были состояться в начале ноября, на 2021 год. Он рассказал, что не может подвергать своих фанатов опасности, поэтому нужно перенести выступления. По его словам, выступления пройдут 4 и 7 ноября следующего года. Приобретенные билеты остаются действительными.

Музыкант Евгений Григорьев написал песню «Рюмка водки на столе», ставшую хитом в исполнении Григория Лепса. В начале пандемии Лепс заявил, что спокойно продолжает работать на студии, писать музыку и заниматься вокалом и «потихоньку восстанавливаться», сообщает агентство Nation News.

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Вот и меня настиг COVID-19. Последние дни чувствовал, что здоровое пространство вокруг сужается, но всё , как обычно,случилось внезапно и некстати????Вирус нарушил спланированные события, встречи, интервью, студийную работу, съёмки????Я хочу извиниться перед Челябинцами и Екатеринбуржцами за несостоявшиеся концерты 3-го и 4-го ноября, за которые мы боролись последние дни. Друзья, я надеюсь на понимание ситуации, и не имею морального ,человеческого права, подвергать ваше здоровье опасности . Эти концерты состоятся. Они переносятся -Челябинск на 4 ноября, а Екатеринбург на 7 ноября 2021 года. Все приобретённые вами билеты действительны. Я желаю здоровья вам, вашим родным и близким, берегите себя, не болейте??????Люблю вас всецело и безповоротно??????Бодрых выходных!!!Всегда ваш, Евгений Григорьев( Жека). #covid_19 #коронавирус #евгенийгригорьев #жека #любовь #love

Публикация от Евгении? Григорьев(ЖЕКА) (@egrigoriev)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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