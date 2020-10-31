Автор песни «Рюмка водки на столе» заболел коронавирусом

Певец и композитор из Кургана Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», заразился коронавирусом. Пост об этом он выложил в своем instagram-аккаунте.
«Вот и меня настиг COVID-19», — написал Григорьев. Он выложил фото из больничной палаты, тест на коронавирус и заключение врача о болезни. Певец подчеркнул, что из-за заражения отменены встречи, интервью, студийные записи и концерты.
Григорьев извинился перед жителями Челябинска и Екатеринбурга, где из-за болезни пришлось перенести концерты, которые должны были состояться в начале ноября, на 2021 год. Он рассказал, что не может подвергать своих фанатов опасности, поэтому нужно перенести выступления. По его словам, выступления пройдут 4 и 7 ноября следующего года. Приобретенные билеты остаются действительными.
Музыкант Евгений Григорьев написал песню «Рюмка водки на столе», ставшую хитом в исполнении Григория Лепса. В начале пандемии Лепс заявил, что спокойно продолжает работать на студии, писать музыку и заниматься вокалом и «потихоньку восстанавливаться», сообщает агентство Nation News.