Москва ввела ограничения в День народного единства из-за пандемии

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, москва-сити, охранник, москва, парковщик
Праздничные мероприятия в Москве отменят из-за распространения коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве в День народного единства, 4 ноября, отменили массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«В целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса заявленные на 04.11.2020 публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Также в департаменте добавили, что марш в честь парада на Красной площади 7 ноября также не состоится.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Москве начнется вакцинация от коронавируса, передает агентство Nation News. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что получить вакцину сможет каждый желающий. Для этих целей в клиниках Москвы откроют отдельные кабинеты. Тем временем власти Подмосковья ввели в регионе обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет со 2 ноября, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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