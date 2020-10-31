Москва ввела ограничения в День народного единства из-за пандемии

В Москве в День народного единства, 4 ноября, отменили массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
«В целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса заявленные на 04.11.2020 публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Также в департаменте добавили, что марш в честь парада на Красной площади 7 ноября также не состоится.
Ранее сообщалось, что в ноябре в Москве начнется вакцинация от коронавируса, передает агентство Nation News. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что получить вакцину сможет каждый желающий. Для этих целей в клиниках Москвы откроют отдельные кабинеты. Тем временем власти Подмосковья ввели в регионе обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет со 2 ноября, сообщает RT.
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