31 октября 2020

Инфекционист пояснил, кому стоит повременить с вакциной от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, вакцина, прививка, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация
Вакцину можно вводить только здоровым людям Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В некоторых состояниях человеку нужно выдержать паузу, прежде чем делать вакцинацию от коронавируса, заявил врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов. Он отметил, что торопиться с прививкой не нужно тем, у кого обострились хронические заболевания, кто подхватил ОРВИ или болеет гриппом.

«Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации», — рассказал Викулов в интервью радио Sputnik. По словам иммунолога, на продукцию антител к вирусу также могут влиять принимаемые препараты, поэтому он советует перед вакцинацией пройти обследование у врача.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже в ноябре—декабре. Сейчас вакцину испытывают на пожилых людях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...