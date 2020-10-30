Вакцину от коронавируса испытывают на российских пенсионерах

Первым пожилым россиянам-добровольцам (возраст 60+) поставили вакцину от коронавируса «Спутник V». Сейчас они находятся под наблюдением в стационаре. В воскресенье, 1 ноября, прививки будут поставлены второй группе пожилых добровольцев, сообщил главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.
В интервью «Известиям» Ломакин сообщил, что всего в испытаниях примут участие 110 пожилых россиян. Самому старшему добровольцу сейчас 82 года. Отсеивают на стадии испытаний тех пенсионеров, у которых есть вирусные гепатиты и онкологические заболевания. Однако есть болезни, которые во время испытания вакцины приветствуются, уточнил исследователь. «Есть больные сахарным диабетом, гипертонией, больные с хронической почечной недостаточностью — это патологии, которые присущи пожилому возрасту», — отметил Ломакин. Добровольцам с таким «букетом болезней» исследователи не отказывают.
Ломакин отмечает, что первые добровольцы-пенсионеры после прививки не испытывали никаких негативных последствий. «Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни предгриппозного фона», — рассказал специалист. В течение полугода добровольцев будут регулярно проверять в больнице, с ними будут общаться по телефону. Им еще предстоит пройти большое обследование.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что добровольцы, которые испытывали на себе вакцину «Спутник V», заразились коронавирусной инфекцией. Однако он уточнил, что этим людям могли ввести плацебо.
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