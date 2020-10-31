Гастроэнтеролог назвала пользу колбасы

В колбасе много полезных витаминов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жиры в колбасе хорошо питают организм при скудном рационе, а субпродукты, содержат множество полезных витаминов. При этом врач-гастроэнтеролог и амбассадор сервиса «ПроДокторов» Инна Мазько уточнила, что речь идет о натуральм продукте.

Мазько рассказала «Комсомольской правде», что натуральные колбасы, приготовленные по ГОСТу из мяса, специй, жира и субпродуктов являются отличным источником энергии и белков. «Колбасы делают из различных сортов мяса и даже крови, поэтому и их влияние на организм отличается», — подчеркнула гастроэнтеролог. Она отметила, что многие продукты, содержащиеся в колбасе, редко кто ест в чистом виде, однако в виде колбасы они становятся доступнее и вкуснее.

По словам врача, кровяная колбаса содержит много железа, которое помогает побороть анемию, а также оказывает положительное влияние при упадке сил и потери крови. Колбаса из мяса птицы или диетической говядины содержит мало жиров, в связи с чем не наносит никакого вреда сердечно-сосудистой системе и желудку. «Организм легко усваивает белки из такого мяса, которые потом служат „топливом“ для мышц», — говорит Мазько, в очередной раз подчеркивая, что большинство современных колбас не отличаются хорошим составом.