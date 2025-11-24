Пять человек смертельно отравились техническим спиртом в Коврове
Канистру спирта принес с места работы один из пострадавших
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Коврове Владимирской области пять человек скончались после отравления техническим спиртом. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает управление Владимирской области Следственного комитета РФ.
«22 ноября 2025 года после употребления спиртосодержащей жидкости пятеро мужчин, включая молодого человека, приискавшего её, скончались, в том числе в реанимационном отделении городской больницы», — пишет ведомство. Канистру спирта принес на встречу житель Коврова со своей работы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Продолжается установление деталей происшествия.
Ранее Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления участников IT-соревнований в «Центральном университете» Москвы. Специалисты ведомства выявляют все обстоятельства дела.
