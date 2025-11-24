Логотип РИА URA.RU
Минобороны опубликовало кадры освобождения Затишья в Запорожской области. Видео

Минобороны: ВС РФ освободили Затишье Запорожской области
24 ноября 2025 в 17:04
Освобождение Затишья открывает путь к городу Гуляйполе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российскими войсками освобожден населенный пункт Затишье Запорожской области. Кадрами ударов ВС РФ поделилось Министерство обороны РФ. 

«Штурмовые подразделения 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области», — сообщает Минобороны РФ. ВСУ в ходе боев потеряли двадцать единиц техники и большое количество личного состава. 


Освобождение российскими военными населенного пункта Затишье открывает путь к городу Гуляйполе. По данным силовых ведомств, ВС РФ уже готовятся к нанесению удара по группировке ВСУ на этом направлении и дальнейшему освобождению города. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

