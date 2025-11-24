Минобороны опубликовало кадры освобождения Затишья в Запорожской области. Видео
Освобождение Затишья открывает путь к городу Гуляйполе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российскими войсками освобожден населенный пункт Затишье Запорожской области. Кадрами ударов ВС РФ поделилось Министерство обороны РФ.
«Штурмовые подразделения 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области», — сообщает Минобороны РФ. ВСУ в ходе боев потеряли двадцать единиц техники и большое количество личного состава.
Освобождение российскими военными населенного пункта Затишье открывает путь к городу Гуляйполе. По данным силовых ведомств, ВС РФ уже готовятся к нанесению удара по группировке ВСУ на этом направлении и дальнейшему освобождению города.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
