Во Владимирской области пять человек умерли, выпив технической жидкости

В Коврове возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти местных жителей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Коврове возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти местных жителей. Инцидент произошел 22 ноября 2025 года. Следственный отдел по городу Ковров, действуя по поручению руководителя следственного управления СК России по Владимирской области А. А. Кулакова, возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.

Предварительно установлено, что один из погибших принес с места работы канистры с технической жидкостью на основе спирта. Он употреблял эту жидкость совместно со знакомыми. «По факту гибели пяти человек в городе Коврове возбуждено уголовное дело», — сообщает следственное управление. После употребления опасной жидкости мужчины скончались, в том числе в реанимационном отделении городской больницы.