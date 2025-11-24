Логотип РИА URA.RU
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

24 ноября 2025 в 17:24
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В ходе телефонного разговора президент Путин и президент Эрдоган обсудили ситуацию, связанную с Украиной, включая американские инициативы по урегулированию конфликта. По сообщению Кремля, Эрдоган заявил о своем стремлении способствовать переговорному процессу и о готовности продолжать предоставлять стамбульскую площадку для этих целей.

