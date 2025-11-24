Сбит восьмой беспилотник, летевший на Москву
24 ноября 2025 в 17:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. В настоящее время специалисты экстренных служб осуществляют работу на местах, где обнаружены обломки уничтоженных БПЛА. Информацию сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
