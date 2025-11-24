Путин в разговоре с Эрдоганом оценил план США по Украине
По итогам разговора Путин и Эрдоган договорились о поддержании регулярных контактов
Фото: Официальный сайт Президента России
Предложения США, обсуждавшиеся на Аляске, могут стать основой для окончательного мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Владимир Путин отметил, что эти предложения <...> в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», — говорится в официальном telegram-канале Кремля. Президент России отметил, что предложения США, с которыми российская сторона ознакомилась, в целом соответствуют обсуждениям, проходившим на российско-американской встрече в верхах на Аляске. Российская сторона вновь подтвердила свою заинтересованность в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.
Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил готовность и далее оказывать всяческое содействие переговорному процессу. Президент Турции также подтвердил намерение предоставлять стамбульскую площадку для переговоров. По итогам беседы стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.
Помимо обсуждения украинского кризиса, была рассмотрена актуальная тематика взаимодействия России и Турции, с особым акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей. Также в ходе разговора уделили внимание реализации стратегически значимых проектов в сфере энергетики. Президент Турции поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит «Группы двадцати» в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц. По итогам телефонного разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о поддержании регулярных контактов.
