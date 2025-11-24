Путин в разговоре с Эрдоганом оценил план США по Украине

По итогам разговора Путин и Эрдоган договорились о поддержании регулярных контактов Фото: Официальный сайт Президента России

Предложения США, обсуждавшиеся на Аляске, могут стать основой для окончательного мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Владимир Путин отметил, что эти предложения <...> в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», — говорится в официальном telegram-канале Кремля. Президент России отметил, что предложения США, с которыми российская сторона ознакомилась, в целом соответствуют обсуждениям, проходившим на российско-американской встрече в верхах на Аляске. Российская сторона вновь подтвердила свою заинтересованность в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил готовность и далее оказывать всяческое содействие переговорному процессу. Президент Турции также подтвердил намерение предоставлять стамбульскую площадку для переговоров. По итогам беседы стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

