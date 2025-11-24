Лерчек снова беременна: что известно об отце ребенка Луисе Сквиччиарини
Лерчек брала частные уроки танца у аргентинского хореографа
Сегодня, в Гагаринском суде Москвы, стало известно имя отца будущего ребенка Лерчек. Им оказался аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, с которым блогер встречается уже больше года. О том, кто такой Луис Сквиччиарини — в материале URA.RU.
Откуда Луис Сквиччиарини
Луис Сквиччиарини родился в далеком аргентинском городе Сан-Луисе 5 февраля 1988 года. Когда ребенку было шесть лет, его родители развелись — Луис остался жить с отцом Хосе Луисом, который в одиночку воспитывал ребенка.
Жила семья Луиса скромно: отец постоянно работал на фабрике, а сын старался не только учиться в школе, но и помогать по дому. В самые трудные времена, когда денег едва хватало на еду, единственной отдушиной Луиса оставались танцы.
Сквиччиарини с юных лет учился танго — и во время занятий он полностью отдавал себя движениям, лишь бы забыть о домашних невзгодах. В итоге любовь к танцам помогла Луису выбраться из нищеты. «Никто из нас тогда и представить не мог, что я стану профессиональным танцором, перееду в Россию, а танго изменит, можно сказать, даже спасет мою жизнь», — писал Луис Скиччиарини в соцсетях.
Танцевальная карьера Луиса Сквиччиарини
С юных лет Луис начал зарабатывать награды сначала на местных конкурсах, а затем — на международном уровне. Сквиччиарини брал медали на национальном чемпионате Лос-Амигос в 2006 году, на чемпионате Европы в 2018 году и чемпионате мира в 2019 году. Сегодня Луис входит в двадцатку лучших мировых танцоров аргентинского танго.
Еще в молодом возрасте талантливый танцор перебрался жить в Россию. Здесь Луис начал преподавать танго, ставить хореографию для клиентов и тренировать чувство ритма. «Для меня аргентинское танго — это язык души, воплощенный в движении. Мои занятия — это не просто уроки, а путешествие внутрь себя. Путь к раскрытию собственной чувственности, внутренней свободы и преображению жизни через искусство импровизации», — признавался своим подписчикам танцор.
Луис Сквиччиарини и Лерчек
Хореограф не бросил любимую, несмотря на судебное разбирательство
Одной из клиенток, которым Луис помогал «почувствовать ритм», стала блогер Лерчек. Знаменитый танцор приходил в дом Валерии, чтобы научить ее танцевать — но одними уроками пара не ограничилась.
Впервые о связи Лерчек и Луиса стало известно в прошлом году. Весной 2024 года пару застукали вместе в ночном клубе. Уже осенью появились новые кадры — как пара страстно целуется в кальянной. Влюбленные не сильно скрывали отношения — Луис открыто публиковал в соцсетях фотографии из дома блогерши.
Следящие за Лерчек в соцсетях поклонники так и не пришли к единому выводу: стал ли страстный танцор причиной развода с Артемом Чекалиным. Сама пара подобные комментарии не давала.
Ребенок Лерчек и Луиса Сквиччиарини
24 ноября стало известно имя отца ребенка Лерчек. Беременная блогер пришла в Гагаринский суд Москвы в сопровождении аргентинского хореографа. Там же Лерчек призналась, что именно он — отец будущего ребенка.
Лерчек также добавила, что сейчас она не общается с Артемом Чекалиным. Бывший муж также присутствовал на заседании — по его признанию, он ничего не знал о беременности экс-супруги.
«Как говорится, меньше слов — меньше срок. Впервые слышу. Как отношусь? Дети — всегда позитивно», — заявил Артем Чекалин.
