Четвертый дрон сбили на пути к Москве
24 ноября 2025 в 17:05
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате противовоздушной обороны ликвидирован четвертый беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В настоящее время на месте, где обнаружены обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
