ВСУ пытаются атаковать Москву дронами: что происходит

Украина снова пытается атаковать российские регионы. На подлете к Москве сбит уже четвертый беспилотник. Из-за угрозы атаки БПЛА в некоторых аэропортах вводились ограничения. Подробности — в материале URA.RU.

Сколько беспилотников пытались атаковать Москву

Первый дрон был уничтожен в 12:51 по московскому времени. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 14:19 Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. Он также отметил, что на месте падения обломков работают спецслужбы.

Информация об еще одном сбитом дроне появилась в 14:39 по московскому времени. Спустя время Собянин заявил об еще одном уничтоженном дроне.

Таким образом, всего на Москву летело четыре беспилотника. Они все успешно сбиты.

Работают ли сейчас московские аэропорты

На данный момент сняты все ограничения на работу московских аэропортов. Ранее они вводились в Домодедово, Жуковском и Шереметьево.

Однако при этом часть рейсов идет с задержками. Они начались еще с утра. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

