Еврокомиссия не отказалась от экспроприации активов России, несмотря на мнение США

Ключевым аспектом разногласий между ЕК и США является вопрос о контроле над средствами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия продолжает работу над планом экспроприации активов России, несмотря на предложения США по использованию российских активов для восстановления Украины. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью.

«Еврокомиссия продолжает подготовку „репарационного кредита“, решения по которому должны быть приняты на декабрьском саммите ЕС», — заявила Пинью на брифинге в Брюсселе. Она не дала развернутых ответов на вопросы о целесообразности экспроприации активов, которая может противоречить международным нормам. Журналисты поинтересовались, зачем ЕК идти на такие меры, если существует предложение США, предусматривающее использование тех же средств на те же цели. Пинью лишь отметила, что Еврокомиссия настаивает на том, чтобы Россия возместила ущерб, нанесенный Украине.