Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры
Фигуристка выразила благодарность всем, кто был с ней на протяжении спортивного пути
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом она сообщила на YouTube-канале Виктора Кравченко.
«Объявляю о завершении своей спортивной карьеры, без сожалений», — сказала Туктамышева. Фигуристка выразила глубокую благодарность всем, кто был с ней на протяжении спортивного пути. Она также рассказала, что решение о завершении карьеры далось ей легче, чем она ожидала: «Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя в Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с легкостью».
В октябре 2023 года фигуристка уже объявляла о паузе в карьере. В ее спортивной карьере множество достижений:
- чемпионский титул на чемпионате мира и Европы в 2015 году;
- серебряная медаль чемпионата мира в 2021 году;
- бронзовая медаль чемпионата Европы в 2013 году;
- победа в финале серии Гран-при сезона 2014–2015 годов;
- золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.