Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

24 ноября 2025 в 17:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фигуристка выразила благодарность всем, кто был с ней на протяжении спортивного пути

Фигуристка выразила благодарность всем, кто был с ней на протяжении спортивного пути

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом она сообщила на YouTube-канале Виктора Кравченко.

«Объявляю о завершении своей спортивной карьеры, без сожалений», — сказала Туктамышева. Фигуристка выразила глубокую благодарность всем, кто был с ней на протяжении спортивного пути. Она также рассказала, что решение о завершении карьеры далось ей легче, чем она ожидала: «Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя в Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с легкостью».

В октябре 2023 года фигуристка уже объявляла о паузе в карьере. В ее спортивной карьере множество достижений:

Продолжение после рекламы
  • чемпионский титул на чемпионате мира и Европы в 2015 году;
  • серебряная медаль чемпионата мира в 2021 году;
  • бронзовая медаль чемпионата Европы в 2013 году;
  • победа в финале серии Гран-при сезона 2014–2015 годов;
  • золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал