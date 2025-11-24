Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

«Объявляю о завершении своей спортивной карьеры, без сожалений», — сказала Туктамышева. Фигуристка выразила глубокую благодарность всем, кто был с ней на протяжении спортивного пути. Она также рассказала, что решение о завершении карьеры далось ей легче, чем она ожидала: «Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя в Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с легкостью».