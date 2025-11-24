Сбиты еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы
24 ноября 2025 в 17:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министерство обороны HA пресекло попытку атаки на Москву двумя беспилотными аппаратами. В настоящее время специалисты экстренных служб осуществляют работы в районе, где обнаружены обломки сбитых летательных средств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
