В Ирбите больной коронавирусом выпал из окна больницы и умер

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
После падения мужчину положили в реанимацию, однако спасти его не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Зараженный коронавирусом мужчина умер, выпав из окна больницы в Ирбите (Свердловская область). Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Инцидент Ирбит».

Как сообщает подписчик сообщества, 30 октября больной коронавирусом выпал из окна лечебного учреждения. После падения мужчину положили в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось.

Подписчики сообщества сообщают, кроме коронавируса у больного была диагностирована опухоль головного мозга. Однако он недополучал препаратов от головной боли, которые были ему необходимы. Полиция возбудила уголовное дело по этому инциденту. В министерстве здравоохранения Свердловской области и региональном следственном комитете не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

Ранее врачи заявили, что коронавирус в некоторых случаях сопровождается головными болями, передает агентство Nation News. Кроме этого, возникают судороги, нарушения мышления, неврологические проблемы. Они сохраняются даже после выздоровления, добавили врачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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