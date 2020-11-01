В Ирбите больной коронавирусом выпал из окна больницы и умер

Зараженный коронавирусом мужчина умер, выпав из окна больницы в Ирбите (Свердловская область). Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Инцидент Ирбит».
Как сообщает подписчик сообщества, 30 октября больной коронавирусом выпал из окна лечебного учреждения. После падения мужчину положили в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось.
Подписчики сообщества сообщают, кроме коронавируса у больного была диагностирована опухоль головного мозга. Однако он недополучал препаратов от головной боли, которые были ему необходимы. Полиция возбудила уголовное дело по этому инциденту. В министерстве здравоохранения Свердловской области и региональном следственном комитете не ответили на звонки корреспондента URA.RU.
Ранее врачи заявили, что коронавирус в некоторых случаях сопровождается головными болями, передает агентство Nation News. Кроме этого, возникают судороги, нарушения мышления, неврологические проблемы. Они сохраняются даже после выздоровления, добавили врачи.
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