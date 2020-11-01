Назван симптом, указывающий сразу на 8 заболеваний

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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, лаборатория, эко, микроскоп, исследование, репродуктивная медицина
Даниэла Депре уверена, что холодные ноги могут свидетельствовать об опасном заболевании Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Холодные ноги могут свидетельствовать об атеросклерозе, диабете, гипотиреозе и других опасных заболеваниях. Об этом заявила ортопед Даниэла Депре.

«Иногда холодные ноги оказываются признаком ряда заболеваний», — цитирует Депре издание Business Insider. По ее словам, этот симптом может говорить о появлении одного из следующих заболеваний:

  • Атеросклероз. Ноги холодеют из-за сужения сосудов в конечностях и нарушения кровообращения.

  • Диабет. При этом заболевании повреждаются нервы, что ведет к снижению поступления крови в ноги.

  • Болезнь Рейно. Это заболевание возникает при частом стрессе или холодах. Ноги при нем могут посинеть.

  • Периферийная невропатия. При этой болезни может появляться не только холод в ногах, но и посинение конечностей.

  • Анемия. Она возникает на фоне недостатка железа. Ноги холодеют из-за уменьшения числа красных клеток крови.

  • Тревожность. Она также может вызывать симптом холодных ног.

  • Гипотиреоз. Из-за недостатка гормонов щитовидной железы конечности человека могут быть холоднее, чем у других.

  • Болезнь Бюргера. Депре подчеркнула, что это опасное заболевание может повлечь за собой образование тромбов в крови, из-за чего холодеют ноги и повышается риск инсульта и инфаркта.

Депре отметила, что в большинстве случаев холодные ноги не говорят о угрозе для здоровья. Однако при появлении этого симптома лучше обратиться к специалисту, уверен Депре.

Чтобы избежать проблем с кровообращением, врачи советуют подбирать удобную одежду и обувь, передает телеканал 360. Также следует принимать контрастный душ и теплую ванну.

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