Назван симптом, указывающий сразу на 8 заболеваний

Холодные ноги могут свидетельствовать об атеросклерозе, диабете, гипотиреозе и других опасных заболеваниях. Об этом заявила ортопед Даниэла Депре.
«Иногда холодные ноги оказываются признаком ряда заболеваний», — цитирует Депре издание Business Insider. По ее словам, этот симптом может говорить о появлении одного из следующих заболеваний:
- Атеросклероз. Ноги холодеют из-за сужения сосудов в конечностях и нарушения кровообращения.
- Диабет. При этом заболевании повреждаются нервы, что ведет к снижению поступления крови в ноги.
- Болезнь Рейно. Это заболевание возникает при частом стрессе или холодах. Ноги при нем могут посинеть.
- Периферийная невропатия. При этой болезни может появляться не только холод в ногах, но и посинение конечностей.
- Анемия. Она возникает на фоне недостатка железа. Ноги холодеют из-за уменьшения числа красных клеток крови.
- Тревожность. Она также может вызывать симптом холодных ног.
- Гипотиреоз. Из-за недостатка гормонов щитовидной железы конечности человека могут быть холоднее, чем у других.
- Болезнь Бюргера. Депре подчеркнула, что это опасное заболевание может повлечь за собой образование тромбов в крови, из-за чего холодеют ноги и повышается риск инсульта и инфаркта.
Депре отметила, что в большинстве случаев холодные ноги не говорят о угрозе для здоровья. Однако при появлении этого симптома лучше обратиться к специалисту, уверен Депре.
Чтобы избежать проблем с кровообращением, врачи советуют подбирать удобную одежду и обувь, передает телеканал 360. Также следует принимать контрастный душ и теплую ванну.
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