Политолог рассказал, что ждет Россию в случае победы Байдена

В случае победы политика Джо Байдена на выборах президента США в России может вырасти добыча нефти, но политические элиты РФ претерпят глобальные изменения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«Победа Байдена приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте. Часть элит обретет силу, потому что наш бизнес завязан на Америке», — рассказал Гращенков. Однако Байден может закончить экономическую войну с Китаем, и тогда добыча нефти в России увеличится, добавил политолог.
Также он подчеркнул, что Байден завершит холодную войну с Россией и снизит соперничество двух стран. Однако политик может начать курс на введение дополнительных санкций против семей российских бизнесменов, что отразится на их доходе.
Гращенков рассказал, что у Байдена больше шансов победить на выборах президента США, чем у действующего главы государства Дональда Трампа. «Но Трамп включил технологию „Не за меня, но против Байдена“, поэтому нельзя исключать победу действующего президента», — уверен политолог.
Ранее Гращенков написал в своем telegram-канале, что Байден на посту президента сможет реанимировать отношения с Китаем. На этом фоне отношения России с республикой охладятся.
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