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Что разрешено и что запрещено тюменцам во время карантина. Список

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Виды города, осень. Тюмень, тюмень, площадь 400 лет Тюмени
Тюменцы обязаны носить маски во всех общественных местах, где может одновременно находиться более 50 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителей Тюменской области обязали носить маски во всех местах массового пребывания людей. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внес глава региона Александр Моор. Полный перечень актуальных ограничений режима повышенной готовности в Тюменской области — в списке URA.RU.

В Тюменской области продолжают действовать следующие ограничения:

  • Масочный режим. Теперь тюменцы обязаны носить гигиенические маски в местах массового скопления людей — там, где может одновременно находиться 50 и более человек (в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах). Фактически — во всех общественных местах;
  • Тюменцам в возрасте 65 лет и старше, а также людям хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий;
  • Тюменцы обязаны соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), находясь в общественных местах;
  • Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области запрещено выезжать в другие регионы для участия в соревнованиях.

Что не запрещает режим повышенной готовности:

  • Работать ТРЦ и заведениям общепита (в том числе кафе, барам и ресторанам);
  • Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия;
  • Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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