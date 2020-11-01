Тюменцы обязаны носить маски во всех общественных местах, где может одновременно находиться более 50 человек
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Жителей Тюменской области обязали носить маски во всех местах массового пребывания людей. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внес глава региона Александр Моор. Полный перечень актуальных ограничений режима повышенной готовности в Тюменской области — в списке URA.RU.
В Тюменской области продолжают действовать следующие ограничения:
- Масочный режим. Теперь тюменцы обязаны носить гигиенические маски в местах массового скопления людей — там, где может одновременно находиться 50 и более человек (в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах). Фактически — во всех общественных местах;
- Тюменцам в возрасте 65 лет и старше, а также людям хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию;
- Запрет на проведение массовых мероприятий;
- Тюменцы обязаны соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), находясь в общественных местах;
- Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области запрещено выезжать в другие регионы для участия в соревнованиях.
Что не запрещает режим повышенной готовности:
- Работать ТРЦ и заведениям общепита (в том числе кафе, барам и ресторанам);
- Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия;
- Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям.
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