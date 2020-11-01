Детей разрешат изымать в течение 24 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут разрешить изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов. Депутаты Госдумы планируют принять законопроект до конца года. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

«Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна […] Думаю, что мы примем законопроект уже до конца года», — цитируют парламентария «Известия».

Отмечается, что сейчас решение об изъятии ребенка принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо главы муниципального образования. На законопроект дало положительный отзыв правительство страны. Более того, кабмин предложил еще больше сократить время рассмотрения таких дел судами. Однако резко против выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он направил обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с требованием провести обсуждение законопроекта с участием широкой общественности.

Ранее МВД России выступило с предложением изменить Семейный кодекс, чтобы дать своим сотрудникам возможность изымать ребенка из семьи при наличии угрозы его жизни и здоровью. Представитель ведомства уточнил, что органы опеки работают только в промежуток с 9:00 до 18:00 часов, а в остальное время на противоправные действия в отношении детей реагируют полицейские.