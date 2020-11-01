Россиянам хотят возместить оплату тестов на коронавирус из казны

По подсчетам экспертов, на это потребуется порядка 10 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам, которые сделали платный тест на коронавирус в частных клиниках, могут возместить расходы из бюджетных средств. С такой идеей выступили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).

Авторы инициативы утверждают, что россияне в регионах стали жаловаться на очереди на тестирование в государственных поликлиниках. Из-за долгого ожидания люди вынуждены обращаться в частные клиники, что приводит к дополнительным расходам. Идея предусматривает такую помощь уже заболевшим CoViD-19 и членам их семей. Предполагается, что указанные расходы мог бы возмещать Фонд обязательного медицинского страхования. По подсчетам экспертов, на это потребуется порядка 10 млрд рублей. Письмо с предложением направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и в Совет безопасности РФ, пишут «Известия».

Напомним, бесплатный тест на коронавирус доступен для тех, кто контактировал с больными, кто вернулся в Россию с симптомами ОРВИ, гражданам старше 65 лет и беременным. Кроме того, обязательно проверяют медиков, работающих с COVID пациентами и россиян, находящихся или работающих в детдомах, интернатах и учреждениях ФСИН.