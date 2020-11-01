01 ноября 2020

Врач предупредил о последствиях коронавируса у беременных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Рождения
Большинство беременных переносят COVID без осложнений Фото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за коронавируса у беременных может возникнуть риск преждевременных родов и угроза замершей беременности. Об этом заявил акушер-гинеколог Авет Серобян.

«Мы видим замершие беременности в первом или втором триместре, есть угроза преждевременных родов. У женщин, которые вступают в роды в активной стадии COVID, мы иногда наблюдаем признаки так называемой хронической гипоксии у плода», — рассказал РБК Серобян. В ряде случаев, когда болезнь протекает тяжело, приходится прибегать к прерыванию беременности.

Однако, по словам медиков, процент беременных с коронавирусом в тяжелом состоянии составляет не более 5%. При этом дети рождаются неинфицированными. После осмотра новорожденного его забирает родственник, который не контактировал с матерью и не болеет коронавирусом.

Беременных женщин с COVID при поступлении в больницу переводят в профильные инфекционные стационары. Терапия подбирается с учетом степени тяжести заболевания и может включать в себя антибактериальные, противовирусные препараты и иммуномодуляторы, рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что коронавирус не опасен для беременных, поскольку у женщин наблюдается естественная иммуносупрессия, пишет «Дни.ру». Однако акушер-гинеколог Любовь Ерофеева считает, что пока нет достаточных данных о том, как плод реагирует на заболевание матери коронавирусом, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...