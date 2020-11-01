Врач предупредил о последствиях коронавируса у беременных

Из-за коронавируса у беременных может возникнуть риск преждевременных родов и угроза замершей беременности. Об этом заявил акушер-гинеколог Авет Серобян.
«Мы видим замершие беременности в первом или втором триместре, есть угроза преждевременных родов. У женщин, которые вступают в роды в активной стадии COVID, мы иногда наблюдаем признаки так называемой хронической гипоксии у плода», — рассказал РБК Серобян. В ряде случаев, когда болезнь протекает тяжело, приходится прибегать к прерыванию беременности.
Однако, по словам медиков, процент беременных с коронавирусом в тяжелом состоянии составляет не более 5%. При этом дети рождаются неинфицированными. После осмотра новорожденного его забирает родственник, который не контактировал с матерью и не болеет коронавирусом.
Беременных женщин с COVID при поступлении в больницу переводят в профильные инфекционные стационары. Терапия подбирается с учетом степени тяжести заболевания и может включать в себя антибактериальные, противовирусные препараты и иммуномодуляторы, рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что коронавирус не опасен для беременных, поскольку у женщин наблюдается естественная иммуносупрессия, пишет «Дни.ру». Однако акушер-гинеколог Любовь Ерофеева считает, что пока нет достаточных данных о том, как плод реагирует на заболевание матери коронавирусом, сообщает «Национальная служба новостей».
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