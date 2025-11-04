«Готовят к прошлому»: солдат не смолчал о низком уровне подготовки в ВСУ
Подготовка мобилизованных в Украине: проблемы уровня обучения в учебных центрах
Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб раскрыл серьезные проблемы в подготовке украинских мобилизованных, свидетельствующие о низком уровне их боевой готовности. По словам военного, обучение в учебных центрах носит формальный характер.
«Подготовка мобилизованных в учебном центре на Украине проходила очень поверхностно», — заявил Боб в интервью РИА Новости. Он также отметил, что уровень знаний и подготовки новобранцев остаются очень слабыми.
Особое внимание собеседник уделил проблеме мотивации среди призванных военнослужащих. По его словам, многие мобилизованные не имеют желания воевать и обучаться, что дополнительно снижает их боеспособность.
Ранее командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол публично поддержал практику насильственной мобилизации, заявив, что без «бусификации» невозможно пополнить армейские ряды. Он признал, что добровольцев недостаточно для покрытия потребностей фронта, что вынуждает власти применять принудительные меры.
