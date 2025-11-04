Колумбийские наемники массово гибнут за деньги в украинской армии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В составе Вооруженных сил Украины против российской армии воюют сотни наемников из Колумбии. Об этом сообщает немецкое издание со ссылкой на собственные источники в Киеве.

«По украинской информации, около 2 тысяч колумбийцев въехали в страну, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск», — пишет издание Die Welt. Издание отмечает, что приток наемников привел к созданию целых рот, укомплектованных колумбийцами.

Пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ теперь состоит преимущественно из иностранных наемников. Колумбийцы массово записываются на службу из-за более высоких зарплат по сравнению с доходами на родине.

В отличие от украинских военнослужащих, иностранные наемники сохраняют право в любой момент расторгнуть контракт. Эта лояльность условий привлекает граждан из разных стран Латинской Америки.