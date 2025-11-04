В Госдуме назвали главную проблему российского спорта
В России готовятся хорошие спортсмены, которые позже уезжают в другие страны, заявила Журова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Молодые российские спортсмены уезжают из страны из-за недостатка финансирования резерва. Об этом рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Резерв недофинансируют, к ним меньше внимания, поэтому у них есть соблазн уехать за границу. Мы теряем готовый материал», — заявила Журова. Ее слова приводит Sport24.
Ранее Светлана Журова комментировала ситуацию с недопуском российских спортсменов к международным соревнованиям, отметив, что решение о допуске атлетов принимает Международный союз биатлонистов, где доминируют представители скандинавских стран. По ее словам, несмотря на личную поддержку отдельных зарубежных спортсменов, их мнение редко влияет на официальную позицию международных спортивных организаций.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Антонина04 ноября 2025 14:59Необходимо проф спортсменам просто запретить выезд за рубеж до определенного возраста.