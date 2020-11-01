01 ноября 2020
31 октября 2020

У мэра Челябинска диагностирована пневмония. Котова перешла на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на избирательном участке. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова работает из дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У мэра Челябинска Натальи Котовой диагностирована пневмония. Глава города перешла на удаленный режим работы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«У Натальи Котовой диагностирована пневмония. Сданы три анализа на COVID-19, все отрицательные. Глава Челябинска лечится и работает дистанционно», — заявил Сафонов. Он также пожелал мэру скорейшего выздоровления.

Мэр Челябинска заболела еще на прошлой неделе. Так, в выходные она не была на заседаниях оперативного штаба, которые проводил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, где обсуждался ход работы по ликвидации последствий взрыва кислородной станции горбольницы №2. Но передавать кому-либо власть Котова не стала. Именно она по распоряжению Текслера подписала документ о введении режима ЧС в Челябинске после ЧП в больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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