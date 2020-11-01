01 ноября 2020
31 октября 2020

Губернатор Текслер решил, что делать с больницей, где был взрыв

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Текслер в новом госпитале. Челябинск
Новый ковидный госпиталь находится на завершающей стадии отделки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Горбольница №2 Челябинска, где 31 октября взорвалась кислородная станция, больше не будет принимать пациентов с коронавирусом. Как заявил 2 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ковидных больных, которых лечили в этой больнице, с 12 ноября будут принимать в новом госпитале в Новой Сосновке.

«Горбольница №2 после восстановления будет переведена на плановый прием пациентов. Это станет возможным благодаря вводу новой инфекционной больницы», — сообщили в пресс-службе губернатора.

До 5 ноября в новом ковидном госпитале устранят недоработки во внутренней отделке помещения. В целом готовность госпиталя Текслер оценил как очень высокую.

Что касается горбольницы №2, где произошло ЧП, то ее восстановят для планового приема пациентов в течение трех недель. Сейчас специалисты уточняют ущерб, нанесенный взрывом кислородной станции, и составляют смету.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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