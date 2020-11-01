ЧП в больнице произошло сразу после приезда пожарных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Следственные органы проверяют две фирмы, которые имеют отношение к работе кислородной станции горбольницы №2 в Челябинске. Поводом для проверки стал взрыв станции 31 октября. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Одна фирма — ООО „Челябтехгаз“, которая занимается поставкой кислорода в лечебные учреждения и является монополистом в этой сфере в регионе, — рассказал URA.RU инсайдер. — Другая — ООО „Азбука-трейд“, фирма, которая занималась непосредственно монтажом оборудования». О том, что именно «Челябтехгаз» занимается поставкой кислорода в больницы, URA.RU также подтвердила Ирина Гехт.

«А монтажом оборудования занималась „Азбука-Трейд“, выигравшая тендер», — уточнила Гехт. Согласно данным сервиса СБИС, ООО «Челябтехгаз», занимается поставкой газообразного и сжиженного кислорода в лечебные учреждения области. «У нас нет никакой информации по этому делу», — заявили URA.RU в фирме по телефону, указанному на сайте.

Согласно сервису СБИС, тендер на проведение работ по текущему ремонту системы кислородоснабжения в больнице был проведен 22 октября, контракт заключен 23 октября. В документах сказано, что договор заключен с единственным поставщиком, но название фирмы не указано.

«Да, мы действительно выиграли этот тендер, — подтвердили URA.RU в „Азбуке-трейд“. — На той неделе завозили оборудование. Нас уже вызывали в СК для дачи объяснений. Но работы мы начали в самой больнице, а кислородной станцией, на которой произошло ЧП, еще не занимались». «Мы не комментируем ход расследования», — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взрыв в горбольнице №2 Челябинска, где размещался ковидный госпиталь, погремел утром 31 октября. Пожарных вызвали сотрудники больницы после того, как обнаружили утечку кислорода. Станция взорвалась через несколько минут после приезда пожарных. По предварительным данным, причиной ЧП стало аварийное состояние кислородной станции. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».