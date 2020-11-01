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В ХМАО школьник застрял в турбине самолета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мчс, спасатель
Сотрудники МЧС достали ребенка из турбины самолета-памятника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югорске сотрудники МЧС спасли ребенка, застрявшего в турбине самолета-памятника Як-40. Крики о помощи услышал гулявший неподалеку мужчина, после чего сразу же вызвал спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

«Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолета, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог», — говорится в сообщении ведомства.

По словам сотрудников МЧС, достать ребенка из турбины удалось за 10 минут. После спасения мальчик рассказал, что внутри все было обледенелым и скользким. Он думал, что сможет подняться, сняв обувь, но все равно было слишком скользко. Спасатели отметили, что вылезти из обледенелой турбины не смог бы даже взрослый. Внизу мальчика ждали сотрудникам скорой помощи для обследования на наличие обморожений, рядом с ним уже была его мама. Жизни ребенка угрозы нет.

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Спасение мальчика сотрудниками МЧС
Фото: ГУ МЧС по ХМАО
Спасение мальчика сотрудниками МЧС
Фото: ГУ МЧС по ХМАО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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