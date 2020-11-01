Александр Высокинский поручил установить в парке камеры видеонаблюдения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился установить камеры видеонаблюдения в реконструированном парке «Зеленая роща». Об этом сообщают источники URA.RU в горадминистрации. Ранее стало известно, что в новом парке после его частичного открытия для горожан начали гибнуть животные и пропадать фрагменты рулонных газонов с кустарниками.

«Мэр озвучил, что [в парке] нужно срочно устанавливать видеонаблюдение, поскольку горожане „вырезают газоны и выкапывают кустики“», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга URA.RU подтвердили, что такое поручение есть. Представитель администрации Виктория Мкртчян отметила, что камеры будут установлены после того, как у подрядчика официально примут новый парк.

Ожидается, что «Зеленая роща», за реконструкцию которой власти заплатили компании «Свердловскавтодор» 130 миллионов рублей, будет открыта 23 ноября. Накануне директор компании GazonMuzon, благоустраивавшей территорию, Мария Штань сообщила, что горожане уже снимают пласты рулонного газона и уносят их домой. «Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис. Белки начали дохнуть. Сегодня опять нашли одну. В серой пушистой шубке. Мертвую. Уже сломали молодую яблоню. Выдрали несколько кустов. Нарушили декоративную отсыпку», — написала Штань на своей странице в Facebook.