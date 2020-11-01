Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился установить камеры видеонаблюдения в реконструированном парке «Зеленая роща». Об этом сообщают источники URA.RU в горадминистрации. Ранее стало известно, что в новом парке после его частичного открытия для горожан начали гибнуть животные и пропадать фрагменты рулонных газонов с кустарниками.
«Мэр озвучил, что [в парке] нужно срочно устанавливать видеонаблюдение, поскольку горожане „вырезают газоны и выкапывают кустики“», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга URA.RU подтвердили, что такое поручение есть. Представитель администрации Виктория Мкртчян отметила, что камеры будут установлены после того, как у подрядчика официально примут новый парк.
Ожидается, что «Зеленая роща», за реконструкцию которой власти
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