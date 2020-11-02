В Тюмени, ХМАО и ЯНАО скачок заболеваемости коронавирусом

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Очередь в поликлинике №5. Тюмень, очередь , люди в масках
Всего за месяц в Тюмени стало на 41% больше больных коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В октябре в Тюменской области резко выросло число заболевших коронавирусом — увеличение составило 41% от общего количества инфицированных. Об этом сообщает федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По его данным, ситуация также остается напряженной в ЯНАО и ХМАО.

«Прирост выявленных случаев COVID-19 в УрФО в октябре: Тюменская область — 41% (3 892 случая)», — сообщили в федеральном оперштабе. В целом за время пандемии в Тюменской области COVID-19 нашли у 13 704 человек. И более чем две пятых от этого числа инфицировались только за последний месяц.

В других регионах «тюменской матрешки» октябрь также был «урожайным» на новых заболевших: в ЯНАО их было 33% от общего числа, а в ХМАО — 26%. При этом в количественном выражении у соседей ситуация обстоит хуже: 5 153 и 5 758 новых случаев соответственно.

В целом с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 11% от общего числа заболевших уральцев. Регион занимает пятое место в УрФО по этому показателю, а ХМАО и ЯНАО — второе и третье (23% и 17%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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