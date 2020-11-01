01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

В Кургане жалуются, что в детсад не пускают без теста на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, детский сад, неваляшка
Родителям в Кургане посоветовали обратиться к руководству дошкольных учреждений Фото: Наталия Вершинина © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Детей в курганский детсад, который был закрыт на карантин, не пускают без теста на коронавирусную инфекцию. При этом результаты платных тестов принимать не хотят. Информация об этом появилась в одном из местных пабликов в соцсети «Вконтакте».

«В саду у ребенка был карантин. Контактные все. Принимают в сад только с результатом на ковид. Хотела сдать в платной. Но мамочка одна ходила за справкой и фельдшер ей сказала, что не примет результат из платной», — рассказал автор публикации на условиях анонимности.

Женщина пояснила, что анализ сдали после двухнедельного карантина. «Отсидели две недели карантина и только потом взяли анализ. Неделю прождали и еще две недели минимум ждать, сказали», — возмущается она. Автор публикации опасается, что у нее могут возникнуть проблемы на работе: «Ребенок не болеет, я сижу дома».

«По данным Роспотребнадзора, анализ, полученный в частной лаборатории — основание для посещения образовательной организации. Родителям необходимо обратиться к руководству дошкольного учреждения», — заявили URA.RU в региональном департаменте информационной и внутренней политики.

Ранее URA.RU неоднократно сообщало о проблемах со сдачей тестов на коронавирус в Кургане. В больницах региона образовались многометровые очереди, некоторые курганцы даже решили на этом заработать. Чтобы помочь в борьбе с COVID-19, в регион приезжают медики из других городов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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