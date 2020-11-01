В ковидном госпитале пациенты пожаловались на отсутствие помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска обратилась к губернатору Алексею Текслеру с жалобой на отсутствие помощи ее 61-летнему отцу, которого госпитализировали в ковидный госпиталь с поражением легких. Она заявила, что за сутки к мужчине никто не подошел, кислород и лекарства врачи не давали.

«Папа лежит в 14-м инфекционном отделении ГКБ№ 8 с поражением легких, сатурация 91. За сутки ни один врач не подошел. Температуру не измеряют. Кислород не дают, говорят, на всех не хватает. Назначены препараты, разжижающие кровь, но их не ставят. Врачи сказали, что их нет в наличии. Человек еле дышит», — написала челябинка в комментариях на официальной странице губернатора в Instagram.

По словам женщины, ее отца увезли на скорой по направлению на госпитализацию. До отделения дозвониться они не смогли, врачи пациентам никакой информации также не сообщают. По словам отца, дышит он очень тяжело. Час назад мужчине дали кислород, а разжижающие препараты, которые были назначены, так и не поставили.

«В палате отца врачи за сутки не подошли ни к кому, они борются за жизни более тяжелых пациентов. Написала жалобу губернатору, в областной минздрав, в ФОМС. Требую разобраться», — заявила дочь пациента.

В пресс-службе лечебного учреждения прокомментировали, что данные этого пациента им были недавно переданы из областного минздрава. «По этому обращению будет проведена внутренняя проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе горбольницы №8.