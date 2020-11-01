01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

В Тюмени инспекторы ГИБДД помогли спасти ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники тюменской ДПС помогли вовремя довезти пострадавшего мальчика в больницу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменские автоинспекторы помогли экстренно доставить в больницу ребенка, пролившего на себя кипяток. Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.

«В девятом часу вечера к наряду полка ДПС на 19 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск подъехал автомобиль, водитель которого, попросил полицейских о помощи. Он вез в больницу четырехлетнего сына, пролившего на себя кипяток», — рассказали в тюменской полиции.

Житель поселка Борки был в пути уже полчаса, и боялся не довезти ребенка вовремя. Полицейские посадили мальчика, его маму и бабушку к себе в автомобиль и оперативно довезли семью в больницу, проехав через весь город по одной из самых интенсивных магистралей. Экипаж прибыл прямо на территорию больницы, что позволило медикам быстро оказать ребенку экстренную помощь.

Ранее URA.RU писало, что тюменские автоинспекторы помогли спасти четырехлетнюю девочку. Чтобы помочь ребенку с подозрением на инсульт, полицейские перекрыли федеральную трассу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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