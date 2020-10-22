В Тюмени полицейские дали «зеленый коридор» семье с больным ребенком Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сотрудники тюменской ГАИ помогли жителю села Солобоево спасти его 4-летнего ребенка. Эту историю Андрей Томилин рассказал в видеообращении, которое появилось на сайте тюменской полиции.

«Я забрал дочь с садика с подозрением на инсульт и повез ее в Тюмень, в больницу. При подъезде к селу Червишево я понимал, что попаду в пробку, и могу не успеть. Тогда я обратился к сотрудникам ГАИ, и они сказали: „Езжай за нами“. В итоге мы успели вовремя получить медицинскую помощь. Огромное спасибо ребятам за мою дочку», — рассказывает в видео Томилин.

Чтобы помочь сотрудники полиции перекрыли встречное движение и дали семье «зеленый коридор». Они также сопроводили автомобиль до крыльца больницы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области дети остались без медпомощи из-за пандемии. Несовершеннолетние не могут попасть на нужные процедуры, из-за отмены приемов у узких специалистов.