Власти Челябинска назвали ущерб от взрыва в ковидном госпитале

Ущерб от взрыва в ковидном госпитале Челябинска достиг 11 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предварительная сумма ущерба, нанесенная горбольнице №2 Челябинска в результате взрыва кислорожной станции, составляет 11 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил пресс секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Это пока предварительная сумма Ее назвали на заседании городской комиссии по ЧС. Мы еще ждем данных следственной экспертизы», — подчеркнул Сафонов.

Эту сумму вице-мэр Челябинска Александр Астахов уже озвучил губернатору Алексею Текслеру на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП. Ранее Текслер дал поручение составить сметную стоимость, чтобы определить, какие средства потребуются на восстановление больницы.

Как уточнили в мэрии, к вечеру 3 ноября будет полностью закрыт тепловой контур больницы, чтобы не разморозить здание. Сама больница пустует, всех пациентов эвакуировали сразу после ЧП 31 октября. Восстановить прежний режим работы лечебного учреждения власти обещают в течение трех недель. Ковидных больных здесь больше лечить не будут.

Утром 31 октября в поликлинике городской больницы №2 Челябинска, где лечат больных коронавирусом, взорвалась кислородная станция. По предварительной версии ее состояние было аварийным.