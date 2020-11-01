Свердловчане часами сидят в очередях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Горожане с температурой и другими симптомами, предположительно, коронавируса, не могут попасть на приемы в больницы. Одному горожанину предложили записаться в очередь под 470 номером, другого с температурой не пустили к терапевту.

Житель Екатеринбурга рассказал URA.RU, что критическая ситуация сложилась в поликлинике № 3 ЦГБ №7. Чтобы попасть на прием к врачу, нужно прождать в очереди из сотен человек. Заболевший пожаловался, что весь день пытался вызвать врача домой, но в больнице трубку не брали. «Дозвонился только к 17 часам, где мне сказали, что я буду 470-м в очереди у врача и предложили прийти самому в кабинет неотложной помощи», — поделился с мужчина.

Другой собеседник агентства сообщил, что пришел поликлинику № 3 на пересечении улиц Ленина и Бажова, но к врачу так и не попал. «К терапевту не пускают с температурой. Отправили в очередь человек в 50 из таких же температурников, я посидел несколько часов и пошел домой. Еле записался на прием в платную клинику на завтра. С температурой не хотят принимать нигде», — рассказал URA.RU екатеринбуржец.

«Названный номер „470“ — это номер в общей очереди пациентов всех профилей заболевания, обратившихся с начала дня за медицинской помощью», — прокомментировали в региональном штабе по борьбе с кронаврусом. Здесь уточнили, что регистратор принимает решение о вызове врача на дом или приглашает пациента прийти в кабинет неотложной помощи, который оборудован отдельным входом и работает с 8.00 до 20.00, в выходные с 8.00 до 15.00. «Врачи отмечают, что достаточно часто фактическое состояние пациента отличается от субъективного мнения человека, вызывающего врача. Просим пациентов реально оценивать свое состояние, и, если невысокая температура (37,5-38), нет одышки и хронических заболеваний, обратиться в кабинет неотложной помощи», — добавили в штабе.