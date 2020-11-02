02 ноября 2020

Школьникам хотят сделать дорогой подарок из-за пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган , обучение, учебники, домашнее обучение, дистанционное обучение, удаленное обучение, дистант
В СПЧ считают, что государство должно обеспечить школьников компьютерной техникой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президента России Владимира Путина хотят попросить выделить школьникам компьютеры для дистанционного обучения. С такой просьбой к главе государства планируют обратиться члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) во время ежегодной встречи.

«Мы планируем поднять тему дистанционного образования, которое сегодня оказывается очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей», — приводит слова главы СПЧ Валерия Фадеева «Коммерсант». Он считает, что расходы на обеспечение школьников трафиком и компьютерами должно нести государство, поскольку в противном случае нарушается 43-я статья Конституции о бесплатном образовании.

Во время встречи планируется обсудить порядка 20 вопросов. В список вошли защита персональных данных, дезинфекция мест общественного пребывания, цифровизация, нарушения прав детей и другие.

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов считает, что ситуация, связанная с распространением коронавируса в российских школах, управляемая. По его словам, на карантин из-за COVID-19 закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений, передает «Национальная служба новостей». Институт прогрессивного образования предложил создать в России стандарт проведения дистанционных занятий. Они обратились в Минпросвещения РФ, поскольку дистанционные уроки стали проводиться в школах РФ систематически, наряду с очными занятиями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...