Школьникам хотят сделать дорогой подарок из-за пандемии

Президента России Владимира Путина хотят попросить выделить школьникам компьютеры для дистанционного обучения. С такой просьбой к главе государства планируют обратиться члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) во время ежегодной встречи.
«Мы планируем поднять тему дистанционного образования, которое сегодня оказывается очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей», — приводит слова главы СПЧ Валерия Фадеева «
Во время встречи планируется обсудить порядка 20 вопросов. В список вошли защита персональных данных, дезинфекция мест общественного пребывания, цифровизация, нарушения прав детей и другие.
Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов считает, что ситуация, связанная с распространением коронавируса в российских школах, управляемая. По его словам, на карантин из-за COVID-19 закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений, передает «Национальная служба новостей». Институт прогрессивного образования предложил создать в России стандарт проведения дистанционных занятий. Они обратились в Минпросвещения РФ, поскольку дистанционные уроки стали проводиться в школах РФ систематически, наряду с очными занятиями.
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